Множество китайских и зарубежных зрителей в прямом эфире наблюдали за двумя большими пандами. Восьмичасовая прямая трансляция из Китайского центра по защите и исследованию больших панд в городском уезде Дуцзянъянь провинции Сычуань на юго-западе Китая состоялась 24 января, ее обеспечили сети 5G.

"Интернет-пользователям, которые еще не успели полюбоваться бамбуковыми медведями, не стоит беспокоиться", - сказал заместитель начальника отдела 5G телекоммуникационной компании China Telecom в провинции Сычуань Чжан Цзи. По его словам, 26 января официально стартовало мероприятие "Путешествие по провинции Сычуань в режиме онлайн с использованием 5G". Благодаря применению таких иммерсивных технологий, как низкоскоростная трансляция 5G+4K и 360-градусная трансляция в формате 8K+виртуальная реальность, интернет-пользователи могут "путешествовать" по провинции Сычуань, не выходя из дома.

Согласно новейшим статистическим данным, опубликованным 26 января Министерством промышленности и информатизации КНР, Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. В 2020 году по всей стране были введены в строй более 600 тысяч новых базовых станций 5G, а уже к концу 2020 года - свыше 718 тысяч. Сети связи 5G покрыли города окружного уровня или выше, было подключено более 200 миллионов новых терминалов. В 2021 году Китай продолжит расширять строительство сетей нового поколения, продвигать совместное строительство и использование инфраструктуры 5G, а также построит более 600 тысяч базовых станций 5G.

"На всем пути от Пекина до городской территории Чэндэ в провинции Хэбэй доступна связь 4G, а на некоторых участках высокоскоростной автомагистрали уже проложены сети 5G", - рассказал житель Пекина, господин Чжоу. На своем личном опыте он ощутил удобство использования сетей нового поколения на открывшейся 22 января высокоскоростной железной дороге Пекин - Чэндэ (часть высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Харбин).

Возведение высокоскоростных железных дорог с доступом к сетям связи 4G и на некоторых участках - к 5G неотделимо от реализации концепции совместного строительства и совместного использования новой инфраструктуры. Как отмечают в корпорации China Tower (оператор и владелец инфраструктуры для мобильной и беспроводной связи), компания всегда предпочитает "разделять то, что уже построено, и совместно строить то, чего еще нет". Среди новых базовых станций вдоль высокоскоростной железнодорожной дороги Пекин - Чэндэ 194 доступны к использованию двумя и более операторами. Вся внутренняя сетевая инфраструктура в тоннелях и на вокзалах была построена одним оператором, но сейчас используется сразу несколькими, что позволило сэкономить более 36 миллионов юаней.

Сети 5G раскрывают свою ключевую роль нового импульса для развития экономики

Сети пятового поколения быстрыми темпами входят в повседневную жизнь. По состоянию на конец июня 2020 года количество подключений 5G в Китае достигло 66 миллионов, а в конце года эта цифра превысила 200 миллионов. "Снижение цен с более чем 5000 юаней до 1000 юаней способствовало быстрой популяризации мобильных телефонов с поддержкой 5G", - заявил заместитель руководителя Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь. Господин Ван также сообщил, что объем поставок мобильных телефонов с технологией 5G в Китае в прошлом году достиг 163 миллионов единиц, было выпущено 218 новых моделей смартфонов, поддерживающих этот стандарт связи.

"Умная" тележка-робот 5G с функцией следования за человеком привлекла большое внимание посетителей на Всемирной конференции по вопросам развития цифровой экономики-2020 в городе Нинбо провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. Фото: Чжан Юнтао

Качественному экономическому развитию КНР способствует и смешанное использование 5G. По словам Ван Чжициня, в 2020 году в стране насчитывалось более 1,1 тысячи проектов, основанных на использовании 5G и промышленного интернета, и свыше 32 тысяч базовых станций, обслуживающих промышленный интернет. В более 60 больницах в 19 провинциях страны уже внедрена модель "5G + дистанционные консультации". Регулярно появляются новые модели и форматы в сфере применения 5G, в том числе 5G + автономное вождение, 5G + умная электросеть, 5G + дистанционное обучение и т. д.

Как отметил глава бюро по управлению информацией и телекоммуникацией при Министерстве промышленности и информатизации КНР Чжао Чжиго, сети 5G играют ключевую роль в качестве нового импульса развития экономики, создании благ обществу и обслуживании населения страны.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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