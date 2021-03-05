"Интернет-пользователям, которые еще не успели полюбоваться бамбуковыми медведями, не стоит беспокоиться", - сказал заместитель начальника отдела 5G телекоммуникационной компании China Telecom в провинции Сычуань Чжан Цзи. По его словам, 26 января официально стартовало мероприятие "Путешествие по провинции Сычуань в режиме онлайн с использованием 5G". Благодаря применению таких иммерсивных технологий, как низкоскоростная трансляция 5G+4K и 360-градусная трансляция в формате 8K+виртуальная реальность, интернет-пользователи могут "путешествовать" по провинции Сычуань, не выходя из дома.
Согласно новейшим статистическим данным, опубликованным 26 января Министерством промышленности и информатизации КНР, Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. В 2020 году по всей стране были введены в строй более 600 тысяч новых базовых станций 5G, а уже к концу 2020 года - свыше 718 тысяч. Сети связи 5G покрыли города окружного уровня или выше, было подключено более 200 миллионов новых терминалов. В 2021 году Китай продолжит расширять строительство сетей нового поколения, продвигать совместное строительство и использование инфраструктуры 5G, а также построит более 600 тысяч базовых станций 5G.
"На всем пути от Пекина до городской территории Чэндэ в провинции Хэбэй доступна связь 4G, а на некоторых участках высокоскоростной автомагистрали уже проложены сети 5G", - рассказал житель Пекина, господин Чжоу. На своем личном опыте он ощутил удобство использования сетей нового поколения на открывшейся 22 января высокоскоростной железной дороге Пекин - Чэндэ (часть высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Харбин).
Возведение высокоскоростных железных дорог с доступом к сетям связи 4G и на некоторых участках - к 5G неотделимо от реализации концепции совместного строительства и совместного использования новой инфраструктуры. Как отмечают в корпорации China Tower (оператор и владелец инфраструктуры для мобильной и беспроводной связи), компания всегда предпочитает "разделять то, что уже построено, и совместно строить то, чего еще нет". Среди новых базовых станций вдоль высокоскоростной железнодорожной дороги Пекин - Чэндэ 194 доступны к использованию двумя и более операторами. Вся внутренняя сетевая инфраструктура в тоннелях и на вокзалах была построена одним оператором, но сейчас используется сразу несколькими, что позволило сэкономить более 36 миллионов юаней.
Сети пятового поколения быстрыми темпами входят в повседневную жизнь. По состоянию на конец июня 2020 года количество подключений 5G в Китае достигло 66 миллионов, а в конце года эта цифра превысила 200 миллионов. "Снижение цен с более чем 5000 юаней до 1000 юаней способствовало быстрой популяризации мобильных телефонов с поддержкой 5G", - заявил заместитель руководителя Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь. Господин Ван также сообщил, что объем поставок мобильных телефонов с технологией 5G в Китае в прошлом году достиг 163 миллионов единиц, было выпущено 218 новых моделей смартфонов, поддерживающих этот стандарт связи.
Качественному экономическому развитию КНР способствует и смешанное использование 5G. По словам Ван Чжициня, в 2020 году в стране насчитывалось более 1,1 тысячи проектов, основанных на использовании 5G и промышленного интернета, и свыше 32 тысяч базовых станций, обслуживающих промышленный интернет. В более 60 больницах в 19 провинциях страны уже внедрена модель "5G + дистанционные консультации". Регулярно появляются новые модели и форматы в сфере применения 5G, в том числе 5G + автономное вождение, 5G + умная электросеть, 5G + дистанционное обучение и т. д.
Как отметил глава бюро по управлению информацией и телекоммуникацией при Министерстве промышленности и информатизации КНР Чжао Чжиго, сети 5G играют ключевую роль в качестве нового импульса развития экономики, создании благ обществу и обслуживании населения страны.
Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"
На правах рекламы