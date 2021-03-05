Конгресс США прогнозирует удвоение госдолга страны к 2051 году

К концу этого года государственный долг США превысит показатели национального ВВП. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Бюджетного управления Конгресса США, опубликовавший 4 марта свой доклад. А через 30 лет при сохранившихся тенденциях госдолг даже удвоится, составив 202% от ВВП, считают аналитики.

Долг достигнет 107% ВВП (превысив исторический максимум) в 2031 году и практически удвоится до 202% ВВП к 2051 году", - цитирует ТАСС фрагменты доклада.

Накопившиеся в экономике страны проблемы могут подорвать доверие к доллару, считают эксперты.

"Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках", - говорится в докладе.