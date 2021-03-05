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05.03.2021 17:30
Рубрика: В мире

Люксембург ратифицировал протокол о повышении налога на доходы из России

Текст: Игорь Зубков

Выплата доходов в виде дивидендов и процентов из России в Люксембург будет облагаться по ставке 15% с 1 января 2022 года. Как сообщает Минфин, Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Применяться он будет со следующего налогового периода.

Фото: iStock
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Протокол был подписан в Москве 6 ноября 2020 года, Россия завершила все необходимые процедуры по ратификации в конце декабря, но Люксембург, своей стороны, не завершил их до конца года, тем самым отложив повышение ставки налога на 2022 год. Прежняя редакция соглашения с Люксембургом позволяла выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующие российские ставки в разы выше - для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Как отмечали в Минфине, за время действия соглашения между Россией и Люксембургом этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. В Люксембург были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. По данным Минфина, за 2017-2019 годы объем таких выплат превысил 850 млрд рублей.

Такие же изменения по инициативе российской стороны внесены и применяются с начала этого года в налоговые соглашения с Кипром и Мальтой. Они предусматривают льготную ставку в размере 5% для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний.

В мире Европа Люксембург

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