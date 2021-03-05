Оба наших клуба, выступающих в раунде Топ-16 второго по значимости на континенте Кубка Европы, успешно провели игры пятого, предпоследнего тура этой стадии. Казанский УНИКС в квартете "Н" дома победил представляющую Испанию "Андорру" (85:63) и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе. Краснодарский "Локомотив-Кубань" из четверки "F" на выезде во Франции разгромил "Леваллуа" со счетом 83:61.

Если с выходом казанцев в четвертьфинал все было ясно и раньше, то для железнодорожников игра в престижном по цене жилья пригороде Парижа имела колоссальное значение. Благо подопечные главного тренера Евгения Пашутина на площадке дворца спорта имени погибшего в автокатастрофе боксера Марселя Сердана смогли справиться с серьезным давлением и ответственностью за результат.

Уже по итогам первой половины встречи краснодарцы получили солидный перевес ровно в два десятка очков - 48:28. В оставшееся время игры важно было сохранить преимущество для итоговой победы, с чем гости прекрасно справились, не доставив своим болельщикам излишних треволнений.

Самыми результативными баскетболистами в составе "Локомотива-Кубани" стали американец Найджел Уильямс-Госс (19 очков), его соотечественники Уилл Каммингс (18) и Кевин Херви (12). Причем Каммингс реализовал все девять пробитых им штрафных бросков, не промахивал с линии и россиянин Станислав Ильницкий - шесть из шести! Центровой Дрю Гордон отличился 11 подборами мячей под щитами.

- Понимали, что игра во Франции имеет огромное значение, были сфокусированы на максимум, - сказал главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. - Максимально сплотились и выполнили задачу. Нам нужно было показать хорошую защиту, сдержать снайперов соперника, особенно Мишине, который в первой игре набрал много очков и стал главным творцом победы своего клуба. Поставили задачу перед игроками сдержать этого парня, а также остановить центрового Чикоко. Наши Дрю Гордон и Реджи Линч сделали все, что от них требовалось. Мы смогли ограничить снайперов соперника на периметре. Заставили играть оппонента в условиях жесткого физического контакта, что сыграло в нашу пользу.

В группе "F" сейчас такое положение команд: "Тренто" (Италия) - 3 победы - 2 поражения, "Леваллуа" (Франция) - 3-2, "Локомотив-Кубань" - 2-3, "Партизан" (Сербия) - 2-3. Для попадания в четвертьфинал, куда выйдут по два лучших клуба от каждого из квартетов, краснодарцам 10 марта на своей площадке в "Баскет-Холле" надо обязательно оказаться сильнее "Тренто". Российской команде это явно по силам.