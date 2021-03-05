Новости

Футбольный клуб в США заменит чирлидерш на гендерно-нейтральных танцоров 00:01
Арбитр матча плей-офф КХЛ потерял сознание и был госпитализирован 04.03.2021
Шеф службы безопасности дипмиссии США в Кабуле уволен за пост в Facebook 04.03.2021
Мэр аргентинского городка пришел на вакцинацию с портретом Путина 04.03.2021
Бывший шеф полиции в США арестован за поджоги зданий и автомобилей 04.03.2021
ООН: Человечество выбрасывает почти миллиард тонн продуктов в год 04.03.2021
YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа 04.03.2021
В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 04.03.2021
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке 04.03.2021
Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца 04.03.2021
Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны 04.03.2021
Новак: Рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке 04.03.2021
Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем 04.03.2021
В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 04.03.2021
Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ 04.03.2021
Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону 04.03.2021
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца 04.03.2021
Захарова прокомментировала слова главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V" 04.03.2021
Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны 04.03.2021
Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 04.03.2021
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 04.03.2021
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 04.03.2021
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 04.03.2021
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 04.03.2021
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 04.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Разгромно близ Парижа

Благодаря победе над французским клубом у "Локо" хорошие шансы на плей-офф
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8398)
Оба наших клуба, выступающих в раунде Топ-16 второго по значимости на континенте Кубка Европы, успешно провели игры пятого, предпоследнего тура этой стадии. Казанский УНИКС в квартете "Н" дома победил представляющую Испанию "Андорру" (85:63) и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе. Краснодарский "Локомотив-Кубань" из четверки "F" на выезде во Франции разгромил "Леваллуа" со счетом 83:61.
Игрок "Локомотива-Кубани" Найджел Уильямс-Госс (на фото справа) принес своей команде во Франции 19 очков. Фото: eurocupbasketball.com Игрок "Локомотива-Кубани" Найджел Уильямс-Госс (на фото справа) принес своей команде во Франции 19 очков. Фото: eurocupbasketball.com
Игрок "Локомотива-Кубани" Найджел Уильямс-Госс (на фото справа) принес своей команде во Франции 19 очков. Фото: eurocupbasketball.com

Если с выходом казанцев в четвертьфинал все было ясно и раньше, то для железнодорожников игра в престижном по цене жилья пригороде Парижа имела колоссальное значение. Благо подопечные главного тренера Евгения Пашутина на площадке дворца спорта имени погибшего в автокатастрофе боксера Марселя Сердана смогли справиться с серьезным давлением и ответственностью за результат.

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Маккаби" в Евролиге

Уже по итогам первой половины встречи краснодарцы получили солидный перевес ровно в два десятка очков - 48:28. В оставшееся время игры важно было сохранить преимущество для итоговой победы, с чем гости прекрасно справились, не доставив своим болельщикам излишних треволнений.

Самыми результативными баскетболистами в составе "Локомотива-Кубани" стали американец Найджел Уильямс-Госс (19 очков), его соотечественники Уилл Каммингс (18) и Кевин Херви (12). Причем Каммингс реализовал все девять пробитых им штрафных бросков, не промахивал с линии и россиянин Станислав Ильницкий - шесть из шести! Центровой Дрю Гордон отличился 11 подборами мячей под щитами.

- Понимали, что игра во Франции имеет огромное значение, были сфокусированы на максимум, - сказал главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. - Максимально сплотились и выполнили задачу. Нам нужно было показать хорошую защиту, сдержать снайперов соперника, особенно Мишине, который в первой игре набрал много очков и стал главным творцом победы своего клуба. Поставили задачу перед игроками сдержать этого парня, а также остановить центрового Чикоко. Наши Дрю Гордон и Реджи Линч сделали все, что от них требовалось. Мы смогли ограничить снайперов соперника на периметре. Заставили играть оппонента в условиях жесткого физического контакта, что сыграло в нашу пользу.

В группе "F" сейчас такое положение команд: "Тренто" (Италия) - 3 победы - 2 поражения, "Леваллуа" (Франция) - 3-2, "Локомотив-Кубань" - 2-3, "Партизан" (Сербия) - 2-3. Для попадания в четвертьфинал, куда выйдут по два лучших клуба от каждого из квартетов, краснодарцам 10 марта на своей площадке в "Баскет-Холле" надо обязательно оказаться сильнее "Тренто". Российской команде это явно по силам.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

ОПЕК+ согласовал заморозку сделки на апрель и исключения для России
Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца
Срок работы МКС продлят до 2028 года
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"