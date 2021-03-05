Если с выходом казанцев в четвертьфинал все было ясно и раньше, то для железнодорожников игра в престижном по цене жилья пригороде Парижа имела колоссальное значение. Благо подопечные главного тренера Евгения Пашутина на площадке дворца спорта имени погибшего в автокатастрофе боксера Марселя Сердана смогли справиться с серьезным давлением и ответственностью за результат.
Уже по итогам первой половины встречи краснодарцы получили солидный перевес ровно в два десятка очков - 48:28. В оставшееся время игры важно было сохранить преимущество для итоговой победы, с чем гости прекрасно справились, не доставив своим болельщикам излишних треволнений.
Самыми результативными баскетболистами в составе "Локомотива-Кубани" стали американец Найджел Уильямс-Госс (19 очков), его соотечественники Уилл Каммингс (18) и Кевин Херви (12). Причем Каммингс реализовал все девять пробитых им штрафных бросков, не промахивал с линии и россиянин Станислав Ильницкий - шесть из шести! Центровой Дрю Гордон отличился 11 подборами мячей под щитами.
- Понимали, что игра во Франции имеет огромное значение, были сфокусированы на максимум, - сказал главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. - Максимально сплотились и выполнили задачу. Нам нужно было показать хорошую защиту, сдержать снайперов соперника, особенно Мишине, который в первой игре набрал много очков и стал главным творцом победы своего клуба. Поставили задачу перед игроками сдержать этого парня, а также остановить центрового Чикоко. Наши Дрю Гордон и Реджи Линч сделали все, что от них требовалось. Мы смогли ограничить снайперов соперника на периметре. Заставили играть оппонента в условиях жесткого физического контакта, что сыграло в нашу пользу.
В группе "F" сейчас такое положение команд: "Тренто" (Италия) - 3 победы - 2 поражения, "Леваллуа" (Франция) - 3-2, "Локомотив-Кубань" - 2-3, "Партизан" (Сербия) - 2-3. Для попадания в четвертьфинал, куда выйдут по два лучших клуба от каждого из квартетов, краснодарцам 10 марта на своей площадке в "Баскет-Холле" надо обязательно оказаться сильнее "Тренто". Российской команде это явно по силам.