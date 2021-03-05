Медведев: Опекунство не должно лишать права на пособие по безработице

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает необходимым изменить законодательство, чтобы договор об опекунстве не считался сделкой, приносящей доход и лишающей человека права на пособие по безработице.

Об этой проблеме в ходе приема граждан Медведеву рассказала домохозяйка из Ярославля Светлана Божевикова. Она сама осталась без работы, будучи при этом опекуном малолетнего ребенка.

"Я такое поручение по партийной линии дам и с коллегами из правительства на эту тему тоже обязательно переговорю", - пообещал председатель партии. По его словам, договор об опекунстве носит "сугубо личный характер". "Отношения между подопечным и опекуном не только имущественные, как говорят юристы, но они, прежде всего, носят личный характер", - подчеркнул Медведев.