Медведев пообещал ускорить запрет на комиссию при оплате услуг ЖКХ

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что взимать банковскую комиссию с платежей за ЖКХ несправедливо.

На эту проблему в ходе приема граждан Медведеву указал житель Пермского края Илья Вдовин. Он пояснил, что в среднем банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет несколько процентов, но не меньше 30-50 рублей. То есть, если человек платит всего 100 рублей, он должен отдать банку примерно 50% от этой суммы. Возможность платить без комиссии есть, но это можно сделать через интернет - поэтому услугой не могут воспользоваться пенсионеры, добавил Вдовин.

""Единая Россия" разработала законопроект, который запрещает взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Он прошел первое чтение, получил необходимое заключение. Постараюсь сделать все, чтобы простимулировать его как можно более быстрое принятие", - пообещал в ответ Медведев.