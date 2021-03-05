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05.03.2021 14:28
Рубрика: Власть

Медведев предложил ввести единый подход к определению многодетной семьи

Текст: Айсель Герейханова

В пятницу председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел прием граждан в формате видеоконференции. К нему обратилась многодетная мать из Севастополя, которая рассказала, что у них в регионе семья теряет статус многодетной, а вместе с этим и полагающиеся льготы, как только старшему ребенку исполняется 18 лет, если он не поступает на дальнейшее обучение, или 23 года, если он обучается очно.

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Медведев в ответ сказал, что понятие многодетной семьи по сути раскрывается в региональном законодательстве и решается по-разному.

"Надо будет проанализировать вместе со всеми субъектами федерации и возможно ввести единый подход и по отношению к правилам, по которым определяется многодетная семья", - заявил глава "ЕР".

"Поскольку это вопрос значимый и этот вопрос касается большого количества наших семей, в то же время он, конечно, связан с финансами, которыми располагают субъекты Федерации, наши регионы, то может быть, этот вопрос нужно будет отразить и в предвыборной программе партии", - добавил он.

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