Медведев призвал смягчить налоговое законодательство для многодетных семей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что нужно изменить налоговое законодательство для многодетных семей, получивших участки.

"Установить либо нулевую ставку, либо освободить собственников от уплаты этого налога на тот период, пока не завершится строительство соответствующего объекта инфраструктуры", - сказал он в ходе приема граждан. Одна из участниц, многодетная мама обратила внимание на то, что многие семьи просто не могут пользоваться полученными участками из-за того, что к ним не подведены никакие коммуникации, а налоги все равно приходиться платить.

Медведев согласился, что семья в итоге получает "некий актив, но мертвый, он не работает". "Но с другой стороны, за него как за действующий (участок) государство взыскивает налог, и это выглядит не вполне справедливо", - подчеркнул Медведев.

Он пообещал дать поручения о необходимости внести изменения в Налоговый кодекс, и при этом четко изложить, о каких объектах инфраструктуры идет речь.