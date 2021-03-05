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05.03.2021 14:37
Рубрика: Власть

Медведев прокомментировал блокировку Сергея Минаева в Clubhouse

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что тема равноправия мужчин и женщин не должна быть предметом манипуляций и ареной для сведения политических счетов, в том числе в социальных сетях. В пятницу он провел прием граждан, в ходе которого одна из участниц спросила Медведева о его отношении к феминизму и привела в качестве примера инцидент, который недавно произошел с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым. Его заблокировали в социальной сети Clubhouse после жалоб феминисток.

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"Эта тема (равноправия полов - прим. "РГ"), как и многие другие, не должна быть предметом для манипуляций, поскольку сейчас, в период активного развития социальных сетей, из любой темы можно сделать противоположность. В результате достаточно ничтожные поводы превращаются зачастую в арену для политических битв, сведения политических счетов, причем все это происходит на пространстве социальных сетей, и уже непонятно даже, откуда это все выросло. И все это как снежный ком разрастается и разрастается, агрессивность людей, которые принимают участие в этих дискуссиях, растет", - отреагировал Медведев.

Он призвал в таких ситуациях действовать "сугубо в рамках закона".

При этом Медведев признал, что представительство женщин в российских органах власти "очень скромное" по сравнению с рядом европейских государств.

"Это имеет еще исторические причины. Так было и до революции, и в советский период и, к сожалению, и сейчас представительство женщин скромное по отношению, например, к некоторым европейским странам", - рассказал Медведев. Он считает, что чем больше будет представительство женщин во власти, тем лучше.

Председатель "Единой России" также поздравил всех женщин с наступающим 8 марта.

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