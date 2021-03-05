МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство

На Украине намерены придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев", - пояснил Кулеба. По его словам, Россия этим критериям не отвечает. В данном конкретном случае не может идти речь о двойном гражданстве. В МИД рассчитывают, что такой шаг позволит объединять миллионы украинцев по всему миру, а Украина не будет мешать их интеграции в общество других стран.

В настоящее время проводятся консультации с депутатами Рады с целью принятия соответствующих законодательных изменений, отметил глава МИД. В том числе, следует пояснить вопрос о наличии двойного гражданства у парламентариев. "Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином Украины", - полагает Кулеба.