Милорад Додик: Не допущу присоединения Боснии к антироссийским санкциям

5 марта по инициативе боснийско-герцеговинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Рассмотрена тематика постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в БиГ, а также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - подчеркивается в заявлении.

Между тем сегодня же в комментарии для агентства "Срна" сербский политик отметил, что вопросы боснийской внешней политики находятся исключительно в компетенции Президиума. В этой связи он однозначно дал понять, что не допустит присоединения БиГ к санкциям ЕС против России. "Какие-либо попытки осуществить это в обход Президиума и конституционных полномочий не смогут пройти, а инициаторы подобных действий столкнутся с возможностью их снятия с занимаемых должностей", - предупредил Милорад Додик.

Следует также отметить, что сербский лидер из Боснии и Герцеговины неоднократно делал акцент на том, что Российская Федерация - это надежный друг Республики Сербской (РС) и великая держава, без которой ничего не может решаться на Балканах. При этом политик в интервью порталу "Све о Српскоj" обращал внимание на то, что Запад пытается убедить общественность в выдуманном им же "российском пагубном влиянии", что связано, в том числе и с успешными проектами РФ в области энергетики. "Речь идет вообще о присутствии Российской Федерации на Балканах как сверхдержавы, веками сохранявшей свое влияние на этом пространстве, - констатировал он. - Историю о пагубном российском влиянии распространяют те, кто открыл здесь свое телевидение, имеют собственные и финансируют местные НПО, а посредством "мягкой силы" различными способами формируют социальную реальность в регионе".