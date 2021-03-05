Минюст пообещал Совету Европы улучшить условия в автозаках

Министерство юстиции представило в Комитет министров Совета Европы доклад о том, что планируется сделать для улучшения условий конвоирования заключенных. В частности, внутри автозаков планируется увеличить пространство для заключенных. В машинах, предназначенных для перевозки на более 200 километров, появятся химические туалеты. В дверях камер предполагается установить решетки для улучшения вентиляции. В порядке эксперимента такие изменения были в прошлом году введены в четырех регионах, сообщается в докладе. Новации признаны успешными.

Принять меры наше государство должно в рамках исполнения одного из решений ЕСПЧ. Также в Минюсте напомнили, что в России был принят закон, дающий право заключенным на компенсацию за нарушение условий содержания. Правила распространяются в том числе на нарушения при конвоировании. За первую половину 2020 г. суды полностью или частично удовлетворили 261 иск о возмещении вреда за ненадлежащие условия содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. В этом числе были и иски от заключенных, столкнувшихся с теми или иными нарушениями во время конвоирования. В ведомстве подчеркивают, что удовлетворяется более половины заявлений, а суммы компенсаций заключенным составляют до 200-500 тысяч рублей.

Также в Минюсте напоминают, что еще в 2019 году был принят новый стандарт перевозки заключенных. "Согласно новым стандартам: предусмотрено обязательное оборудование специальных автомобилей системами кондиционирования и дополнительными автономными системами отопления и вентиляции, - рассказывают в ведомстве. - В помещениях для перевозки лиц площадь личного пространства на одного человека в одиночной камере не может составлять менее 0,6 квадратных метра, в общих - не менее 0,4 квадратных метра, уровень освещенности - не менее 100 люкс; внутренняя высота этих помещений доведена до среднего роста человека мужского пола и не может составлять менее 180 см; безопасность перевозимых лиц будет обеспечена за счет оборудования помещений поручнями для держания во время движения".

Сейчас, как говорится в докладе, завершены эксплуатационные испытания новой модели автозака на базе "Газели". В нем предусмотрены три многоместные камеры на четверых, а одноместная будет иметь площадь вдвое большую, чем сейчас. Такие автомобили начнут поставлять в МВД уже к концу этого или началу следующего года. В свою очередь ФСИН завершила разработку трех опытных образцов спецтехники - также с увеличенной площадью камер.

"В настоящее время Минюстом России осуществляется подготовка проекта Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, в которую в целях защиты прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, планируется включить положения, касающиеся создания для них надлежащих условий содержания при организации специальных перевозок, питания, включая соблюдение стандартов полезной площади на одного человека, оптимизации перевозок, питания, а также обеспечения общественного контроля за соблюдением прав граждан при этапировании", подчеркивают в министерстве.