Минюст заявил, что "Альянс врачей" финансировали граждане восьми стран

Источниками финансирования "Альянса врачей", который Минюст РФ внес в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, являются иностранцы из восьми государств. Об этом сообщаетcя в реестре ведомства.

Как указывается в специальной графе, в которой речь идет об "Альянсе врачей", организацию спонсируют граждане Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании Чехии, Норвегии, Беларуси и Украины. Информация о том, что "Альянс врачей" включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, появилась накануне. Организация, возглавляемая врачом-офтальмологом Анастасией Васильевой, стала 76-й НКО, включенной в данный перечень.

В Минюсте сообщили, что в ходе проверочных мероприятий "в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности". В частности, как уточняет "Интерфакс", видами политической деятельности в ведомстве посчитали участие "Альянса врачей" в организации и проведении массовых акций и пикетирований, "участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности политических партий, вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность и др., формирование общественно-политических взглядов и убеждений".