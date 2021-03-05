Минпромторг рассмотрел предложение использовать эскроу-счета в госзакупках

Эскроу-счета могут быть использованы при госзакупках. На заседании Общественного совета Минпромторг рассмотрел предложение ПАО "Сбербанк", Минэкономразвития России и Торгово-промышленной палаты по использованию эскроу-счетов и аккредитивов при госзакупках, сообщается в пресс-релизе министерства.

Обсуждая использование эскроу-счетов и аккредитивов при госзакупках, глава Минипромторга Денис Мантуров отметил, что данное предложение заслуживает внимания и что оно действительно может сработать с точки зрения упорядочивания взаимодействия крупных компаний и малого, и среднего бизнеса. "При этом система аккредитивных расчетов в госзакупках будет работать эффективно только в том случае, если она будет обязательна для всех и правительством будет принято решение о ее общесистемном и повсеместном внедрении", - добавил министр.