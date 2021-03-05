Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту

Министерство просвещения планирует настроить школьный Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к проверенному, безопасному контенту. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"До конца года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы - 50 мегабит в секунду. И да, будут очень отдаленные школы, где возможно - спутник. И там будут другие технологии использоваться, - сказал Сергей Кравцов. - Но Wi-Fi в школе как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо".

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