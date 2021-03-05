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05.03.2021 23:25
Рубрика: Экономика

Минтруд дорабатывает механизмы учета бедности

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд России ведет пилотный проект по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Это необходимо для повышения адресности социальной помощи. Сегодня при назначении мер поддержки оценивается состав семьи, который не всегда включает в себя всех совместно проживающих граждан. При этом реальное материальное положение зависит от реального состава домохозяйства.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Целевая задача социального казначейства - проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в бедности и предоставить ему поддержку. Для этого необходимо иметь инструменты оценить материальное положение семьи быстро, без сбора справок с заявителя. Мы привлекли ФНС, Росстат и ПФР для сопоставления административных данных - это позволит понять, насколько полные и точные сведения мы можем получать сейчас автоматически, без сбора документов от гражданина", - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минтруд разъяснил порядок продления выплат на детей с 1 марта

В рамках пилота не планируется создание новой единой базы данных. Благодаря доработке информационных систем, сведения, полученные из разных источников, будут консолидироваться и обрабатываться в Единой государственной системе социального обеспечения. Такой принцип уже использовался в 2020 году при назначении выплат, связанных с коронавирусной инфекцией.

В качестве пилотных регионов выбраны Республика Татарстан и Нижегородская область. Основные цели пилотного проекта - формирование реестров семей и домохозяйств, оценка их доходов, проверка алгоритмов передачи данных в ходе межведомственного взаимодействия. По результатам пилотного проекта будут изучены возможности оценки доходов исходя из данных административного учета, которые существуют на сегодняшний день и целесообразность их применения при оценке нуждаемости.

Напомним, Минтруд ведет последовательную работу по формированию комплексной оценки нуждаемости. Это позволит оказывать помощь по-настоящему адресно, с учетом реальных потребностей семей. Так, например, при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет с 2021 года будут учитываться дети, взятые под опеку. Раньше такие дети не учитывались при назначении выплат, поскольку они находятся на гособеспечении. Поэтому на таких детей помощь получать было нельзя. Но если общие доходы семьи низкие, то ребенок, несмотря на получаемую на него выплату, все равно нуждается - поэтому было принято решение включить опекаемых детей в состав семьи при оценке нуждаемости.

В пилотном проекте помимо Минтруда участвуют Росстат, Пенсионный фонд и ФНС. Налоговой службе, которая выступит оператором проекта, на его реализацию в 2021 году выделено 167.9 млн руб.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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