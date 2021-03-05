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05.03.2021 10:00
Рубрика: Общество

Мишустин: Основной объем вакцинации должен завершиться до осени

Текст: Владимир Кузьмин (Новосибирск)
Основной объем массовой вакцинации населения от коронавируса в России должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Глава правительства отметил вклад учреждения в разработку вакцин против COVID-19. Объем производства "ЭпиВакКороны", разработанной в "Векторе", постепенно увеличивается.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса

"Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет", - подчеркнул Мишустин. Он призвал быстрее наращивать выпуск, поскольку люди нуждаются в препарате.

При участии премьера в центре на производственной площадке "Вектор-БиАльгам" была запущена линия розлива "ЭпиВакКороны" в форме шприц-доз. Постепенно выпуск вакцины сможет достигать пяти миллионов доз в месяц в двух видах - ампулах и шприц-дозах.

Общество Здоровье Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Вакцинация от коронавируса

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