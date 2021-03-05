Мошенники продали подделки старинных монет на 200 тысяч рублей

Аферисты продавали копии старинных монет, якобы изготовленные из драгметаллов.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в территориальный отдел полиции с заявлением обратился 35-летний житель района. Он рассказал, что на Скобелевской улице к нему подошли двое неизвестных и предложили купить старинные монеты из серебра и золота. В ближайшем ломбарде ему подтвердили подлинность товара, и мужчина согласился его приобрести. Он поднялся в квартиру, взял деньги и расплатился с продавцами. Через некоторое время гражданин обратился в ломбард, чтобы оценить свое приобретение, однако выяснилось, что монеты изготовлены из обычного металла. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Двоих мошенников задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово Москвы. Ими оказались 25-летние жители одного из регионов России. Установлено, что злоумышленники для подтверждения ценности монеты предоставили в ломбарде подлинную, а клиенту продали поддельные.

По их местам проживания были проведены обыски, в ходе которых изъяты 13 поддельных монет. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".