Вячеслав Николаев стал президентом МТС

Новым президентом компании МТС стал Вячеслав Николаев. Об этом сообщает компания в пресс-релизе, поступившем в редакцию "РГ".

"В новом качестве президента Группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача - упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив, тем самым, глобальную трансформацию бренда МТС", - отметил председатель Совета директоров компании Феликс Евтушенков.

Ранее Николаев занимал должность первого вице-президента МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. В свою очередь, Алексей Корня, который до этого возглавлял компанию, станет первым вице-президентом АФК "Система".

Кроме того, Евтушенков поблагодарил Корня "за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет, особенно в условиях сложного пандемийного 2020 года, когда компании удалось вопреки рыночным трендам значительно улучшить бизнес-показатели".