Мужская сборная России выиграла "серебро" в эстафете на ЧМ

Новости

В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 18:28
В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария 18:14
Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги эстафеты на ЧМ 18:04
ФИФА внесла изменения в правила игры рукой 18:03
В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V" 18:01
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель 17:58
Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет 17:56
На Дону отменили часть коронавирусных ограничений 17:33
Люксембург ратифицировал протокол о повышении налога на доходы из России 17:30
США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского 17:21
Объем производства вакцин от коронавируса достиг почти 14 млн доз 17:19
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом 17:15
В России появился кроссовер с массажем и вентиляцией дешевле 1,8 млн рублей 17:07
Замглавы кировского предприятия заподозрили в коммерческом подкупе 17:05
Госкомпания "Автодор" запустила свой первый Telegram-канал 16:55
Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных 16:38
В Москве за два дня украдены три дорогие шубы 16:35
В столичном регионе Японии продлили режим ЧС из-за коронавируса 16:28
Суд оштрафовал владельца сети "Одноклассники" на 4 миллиона 16:14
Железнодорожники раздадут женщинам цветы и конфеты на 8 марта 16:01
Названы самые влиятельные женщины в сфере образования 15:58
Глава РФПИ провел переговоры об использовании "Спутник V" в Австрии 15:57
В Швеции взяли под стражу нападавшего с ножом на прохожих 15:54
Мишустин: Российские специалисты должны сами выбирать, где трудиться 15:46
Канатная дорога в Москве подарит женщинам скидки на билеты 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 17:36
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России выиграла "серебро" в эстафете на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Мужская сборная России по лыжным гонкам стала второй в эстафете на чемпионате мира в Германии. На финише заключительного этапа Александр Большунов уступил Йоханнесу Клебо.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Российские лыжницы взяли свою первую медаль на ЧМ-2021

В пятницу на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии ожидалась самая интересная гонка всего турнира - мужская эстафета. Противостояние Норвегии и России, а также остальных стран привлекло к себе повышенное внимание. И очень жаль, что из-за травм российская команда потеряла Дениса Спицова и Сергея Устюгова…

Перед стартом пошел сильный снег и очень многое зависело от работы сервисменов. Первый этап у сборной Росси бежал Алексей Червоткин. Он сразу вышел вперед и начал попытки отрыва. Первые две попытки соперники смогли поймать, но затем россиянин выдал такой темп, что остальным оставалось лишь с завистью смотреть ему в спину. С каждым метром актив рос и в какой-то момент он превысил 30 секунд, затем 40 и даже 50. На финише этапе россиянин выиграл более 40 секунд. А в это время находящийся на трассе норвежец Пол Голберг не смог ничего противопоставить не только россиянину, но и многим другим.

Второй этап бежал Иван Якимушкин. У него дела пошли явно не столь успешно. Соперники, среди которых оказался и норвежец Эмиль Иверсен, стали быстро сокращать отставание. И довольно быстро от былого разрыва почти не осталось следа - всего +10 секунд. Не прошло и половины дистанции, как россиянина настигли. Теперь главной задачей для россиянина было не отстать от конкурентов. И все же Якимушкин отстал, завершив свой этап на шестой позиции, проиграв норвежцу и финну более 20 секунд.

На третий этап ушел Артем Мальцев, которому предстояло вернуть российскую сборную на лидерские позиции. Мальцев поначалу смог приблизиться, но в итоге пришел на финиш этапа лишь пятым. И отставание от норвежцев стало катастрофическим - 35 секунд. Вся надежда была на Александра Большунова, которого отделяли от идущих вторыми и третьими французов и шведов почти 10 секунд.

Большунов настиг Йоханнеса Клебо, легко разделавшись с остальными, но на финише норвежец легко убежал к "золоту". Большунов принес России "серебро", "бронза" у Франции.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Москва анонсировала ответные санкции в отношении США
Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных
В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V"
Китай будет повышать пенсионный возраст
Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"