Мужская сборная России выиграла "серебро" в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России по лыжным гонкам стала второй в эстафете на чемпионате мира в Германии. На финише заключительного этапа Александр Большунов уступил Йоханнесу Клебо.

В пятницу на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии ожидалась самая интересная гонка всего турнира - мужская эстафета. Противостояние Норвегии и России, а также остальных стран привлекло к себе повышенное внимание. И очень жаль, что из-за травм российская команда потеряла Дениса Спицова и Сергея Устюгова…

Перед стартом пошел сильный снег и очень многое зависело от работы сервисменов. Первый этап у сборной Росси бежал Алексей Червоткин. Он сразу вышел вперед и начал попытки отрыва. Первые две попытки соперники смогли поймать, но затем россиянин выдал такой темп, что остальным оставалось лишь с завистью смотреть ему в спину. С каждым метром актив рос и в какой-то момент он превысил 30 секунд, затем 40 и даже 50. На финише этапе россиянин выиграл более 40 секунд. А в это время находящийся на трассе норвежец Пол Голберг не смог ничего противопоставить не только россиянину, но и многим другим.

Второй этап бежал Иван Якимушкин. У него дела пошли явно не столь успешно. Соперники, среди которых оказался и норвежец Эмиль Иверсен, стали быстро сокращать отставание. И довольно быстро от былого разрыва почти не осталось следа - всего +10 секунд. Не прошло и половины дистанции, как россиянина настигли. Теперь главной задачей для россиянина было не отстать от конкурентов. И все же Якимушкин отстал, завершив свой этап на шестой позиции, проиграв норвежцу и финну более 20 секунд.

На третий этап ушел Артем Мальцев, которому предстояло вернуть российскую сборную на лидерские позиции. Мальцев поначалу смог приблизиться, но в итоге пришел на финиш этапа лишь пятым. И отставание от норвежцев стало катастрофическим - 35 секунд. Вся надежда была на Александра Большунова, которого отделяли от идущих вторыми и третьими французов и шведов почти 10 секунд.

Большунов настиг Йоханнеса Клебо, легко разделавшись с остальными, но на финише норвежец легко убежал к "золоту". Большунов принес России "серебро", "бронза" у Франции.