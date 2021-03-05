На развитие терапии для онкобольных будет выделено 800 млн рублей

На развитие бор-нейтронозахватной терапии Кабмин РФ направит 800 миллионов рублей. Такое поручение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Директор института ядерной физики имени И. Г. Будкера, академик РАН Павел Логачев объяснил, как работает подобная терапия.

"Что это такое? Если вы умеете адресно к больной клетке доставить атом бора, а потом равномерно организм облучить нейтронами, не повредив здоровую ткань, то взрывы от этих самых соединений бора с нейтроном происходят только в больных клетках, энергия выделяется локально, погибает только больная клетка", - отметил он.

Такой способ предназначен для лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые сложно излечить обычными способами.