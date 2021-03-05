Назван способ накопить на безбедную старость

Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.

Основа культуры личного инвестирования - выбор правильного инструмента, отметил эксперт. При этом "кубышка под кроватью" точно не подойдет. "Должна быть какая-то цель в виде суммы, которую вы хотите получать на заслуженном отдыхе. Для ее получения надо инвестировать в какие-либо активы. Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции", - цитирует Звенигородского радио Sputnik.

По его словам, главное при инвестировании - чтобы доходность была выше инфляции. Для этого существует несколько инструментов: программы типа индивидуального инвестиционного фонда, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и брокерские компании. Даже при небольшой зарплате не стоит отказываться от инвестиций в безбедную старость. Откладывать можно совсем маленькие суммы, но делать это регулярно.

Звенигородский отметил, что накопления можно делать даже с небольшим доходом - даже тысяча рублей, откладываемая ежемесячно даст результат. "Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее", - отметил эксперт.