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Рубрика: Экономика

Назван способ накопить на безбедную старость

Текст: Михаил Загайнов
Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основа культуры личного инвестирования - выбор правильного инструмента, отметил эксперт. При этом "кубышка под кроватью" точно не подойдет. "Должна быть какая-то цель в виде суммы, которую вы хотите получать на заслуженном отдыхе. Для ее получения надо инвестировать в какие-либо активы. Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции", - цитирует Звенигородского радио Sputnik.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По его словам, главное при инвестировании - чтобы доходность была выше инфляции. Для этого существует несколько инструментов: программы типа индивидуального инвестиционного фонда, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и брокерские компании. Даже при небольшой зарплате не стоит отказываться от инвестиций в безбедную старость. Откладывать можно совсем маленькие суммы, но делать это регулярно.

Звенигородский отметил, что накопления можно делать даже с небольшим доходом - даже тысяча рублей, откладываемая ежемесячно даст результат. "Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее", - отметил эксперт.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Финансы Инвестиции

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