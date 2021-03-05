Названы самые влиятельные женщины в сфере образования

Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" опросил педагогов российских школ, вузов, техникумов и колледжей и выяснил, кого они считают самыми влиятельными женщинами в сфере образования. В первую тройку вошли профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов из всех регионов России, сообщает "Обрсоюз". 91% опрошенных - женщины-педагоги.

Большинство (29,7%) назвали самой влиятельной женщиной в сфере образования Татьяну Черниговскую - ученую, доктора биологических наук, доктора филологических наук, члена-корреспондента РАО, профессора кафедры общего языкознания СпбГУ, Заслуженного деятеля высшего образования и Заслуженного деятеля науки РФ.

22,9% опрошенных выбрали Валентину Матвиенко - председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

16,7% респондентов посчитали самой влиятельной женщиной Ольгу Васильеву - министра образования и науки РФ (2016-2018), министра просвещения РФ (2018-2020), заведующую кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС, почетного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университета, доктора исторических наук. Ольга Васильева также является первой женщиной, ставшей министром просвещения в истории России.

Кроме того, в пятерку влиятельных женщин в сфере образования вошли: заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Голикова (7,2%) и директор департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ Татьяна Синюгина (5,1%).

Остальные позиции в десятке:

- Лариса Цветкова (4,8%) - доктор психологических наук, академик РАО, декан факультета психологии и проректор СПбГУ, проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена;

- Екатерина Толстикова (2,7%) - заместитель министра просвещения РФ;

- Лариса Тутова (2,7%) - депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;

- Любовь Духанина (2,1%) - депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;

- Лилия Гумерова (1,4%) - кандидат педагогических наук, член Совета Федерации, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Любопытно, что некоторые из опрошенных назвали самыми влиятельными женщинами в сфере образования учителей, мать, бабушку.

По данным "Обрсоюза", почти 37% респондентов, принявших участие в опросе, - это учителя и преподаватели в возрасте 45-54 лет, 28% - в возрасте от 55 лет и старше, 23% - в возрасте 35-44 лет. Больше всего ответов было получено от педагогов начальных классов (24%), русского языка (18%), английского языка (9%), истории (8%) и математики (6,5%). Самыми активными оказались респонденты из Московской области (7,9%), Москвы (5,9%), Краснодарского края (5,5%), Республики Дагестан (5,5%) и Саратовской области (4,5%)