NI: Модернизированный "Адмирал Нахимов" может потопить любой корабль

Тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" благодаря новому вооружению, радарам и средствам радиоэлектронной борьбы станет самым опасным кораблем российского флота. После модернизации корабль проекта 1144 сможет топить суда любого водоизмещения.

К такому выводу пришел военный аналитик National Interest Питер Сучиу.

"В рамках ремонта и модернизации боевой корабль будет оснащен зенитно-ракетными комплексами "Форт-М" (SA-N-6 Grumble) и "Панцирь-М", а также мощными противолодочными ракетами "Пакет-НК" и "Ответ". Он также получит возможностью стрельбы высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", ракетами "Оникс" (SS-N-26 Strobile) и ракетами семейства "Калибр" (SS-N-27 Sizzler)", - говорится в публикации.

Работ по перевооружению крейсера планируется завершить в ближайшее время.

Напомним, что тяжелый крейсер проекта 1144 спущен на воду 25 апреля 1986 года, а 30 декабря 1988 года корабль 1-го ранга под именем "Михаил Калинин" был введен состав ВМФ Советского Союза. Полное водоизмещение составило 25 860 тонн, а осадка - 10,3 метра. Длина - 230 метров, ширина - 25 метров, высота - 59 метров. Экипаж корабля - 744 человека.

Благодаря двум атомным реакторам дальность плавания не ограничена, автономность - 60 суток. Основное вооружение - 20 крылатых противокорабельных ракет П-700 "Гранит", каждая весом семь тысяч килограммов. Две 130-мм артиллерийские установки позволяли вести эффективный огонь по наземным и надводным целям. До начала модернизации крейсер мог нести три вертолета Ка-27ПЛ, Ка-29 и Ка-31. Корабль имеет мощную систему ПВО и противолодочной обороны.

22 апреля 1992 года крейсер "Михаил Калинин" переименован в "Адмирал Нахимов". В 1999 году поставлен на ремонт и модернизацию в Северодвинске.