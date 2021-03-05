Указ губернатора Нижегородской области от 5 марта 2021 года № 30 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт "г" пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"г) на проведение органами записи актов гражданского состояния Нижегородской области церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии ограничения одновременного присутствия: в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке - из расчета 1 человек на 4 кв. м площади зала, но не более 20 человек, включая ведущего церемонии; на открытых площадках для проведения церемонии - из расчета 1 человек на 10 кв. м пространства открытой площадки, но не более 50 человек, включая ведущего церемонии;".

1.2. В пункте 3.6:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) работа объектов розничной торговли без ограничений по площади и наличию отдельного (уличного наружного) входа; уличная торговля";

б) дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе зон питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах.".

1.3. В пункте 3.7 подпункты "а" и "б" исключить.

1.4. Пункт 3.8 признать утратившим силу.

1.5. В пункте 4.2:

а) абзац первый дополнить словами: "; с 15 по 28 марта 2021 г.";

б) в абзаце втором слова "по 14 марта" заменить словами "по 28 марта".

1.6. Подпункт "е" пункта 5.2 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 5.3 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) заполняемость залов не более 50% от общего количества посадочных мест, включая крытые террасы и веранды, на втором этапе снятия ограничений; не более 75% от общего количества посадочных мест на третьем этапе снятия ограничений.".

1.8 Пункт 5.8 признать утратившим силу.

1.9. Подпункт "ж" пункта 5.14 изложить в следующей редакции:

"ж) продажа билетов и рассадка зрителей (болельщиков) осуществляется с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра (за исключением совместно приобретающих билеты);".

1.10. В пункте 5.16:

а) в подпункте "в" слова ", закрытие гардеробов" исключить;

б) подпункт "ж" после слов "зрительные залы, туалеты" дополнить словами ", гардеробы", слова "и в туалетах" заменить словами ", в туалетах и гардеробах".

1.11. В пункте 17 слова "из расчета 1 человек на 10 кв. м" заменить словами "из расчета 1 человек на 4 кв.м".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







