Объем производства вакцин от коронавируса достиг почти 14 млн доз

В России произведено почти 14 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в пятницу, 5 марта.

Она подчеркнула, что больше всего выпущено первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", также в гражданский оборот введены небольшие объемы вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". В марте объемы производства обеих вакцин будут наращиваться. Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что к маю общий объем выпущенных вакцин от коронавируса составит более 50 млн доз.

Голикова также отметила, что из произведенных объемов населению пока доступны 7,9 млн комплектов доз препарата. Это связано с тем, что перед использованием вакцина проходит контроль качества. По словам вице-премьера, за прививкой от коронавируса уже обратились 5 млн россиян, 2,5 млн из которых прошли вакцинацию полностью, то есть - двумя компонентами вакцины.