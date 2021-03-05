Объявлена программа XVII Международной олимпиады по русскому языку

Институт Пушкина объявил программу XVII Международной олимпиады по русскому языку. К участию приглашаются иностранные школьники, слушатели подготовительных факультетов, студенты, молодые ученые и выпускники вузов. Олимпиада пройдет в три этапа: до 20 марта участники должны зарегистрироваться, сам конкурс будет проходить до 5 апреля, а финал - до конца апреля.

"В этом году Международная олимпиада по русскому языку отличается от всех предыдущих, - подчеркнула ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - На условия проведения повлияли события 2020 года: теперь она полностью перешла в онлайн, чего никогда раньше не было".

По словам ректора, в этом году будет расширен и состав участников. "Помимо иностранных школьников, изучающих русский язык в качестве отдельного предмета и школьников, чье обучение полностью проходит на русском языке, принять участие в олимпиаде сегодня могут дети-билингвы, иностранные студенты, обучающиеся как в России, так и за рубежом, слушатели подготовительных факультетов российских вузов, а также молодые ученые-русисты и те, кто связал свою профессиональную жизнь с русским языком", - объяснила она.

Соревноваться будут на портале "Образование на русском". Участники могут выбрать для себя одно из тематических направлений: "Русский - язык образования", "Русский - язык профессии и карьеры" и "Русский - язык науки".

50 победителей получат очень значимые для изучающих русский язык призы: стипендии имени Виталия Григорьевича Костомарова, сертификаты на участие в Летней школе русского языка, на бесплатное тестирование по РКИ, подписки на журнал "Русский язык за рубежом".

Справка "РГ"

Олимпиада проводится Институтом Пушкина с 1972 года и является первой международной олимпиадой по русскому языку как иностранному в нашей стране. За все время проведения олимпиад более 3 000 детей из разных стран мира побывали в Москве и на всю жизнь сохранили теплые воспоминания о России и русском языке.