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05.03.2021 12:53
Рубрика: Общество

Объявлена программа XVII Международной олимпиады по русскому языку

Текст: Елена Новоселова
Институт Пушкина объявил программу XVII Международной олимпиады по русскому языку. К участию приглашаются иностранные школьники, слушатели подготовительных факультетов, студенты, молодые ученые и выпускники вузов. Олимпиада пройдет в три этапа: до 20 марта участники должны зарегистрироваться, сам конкурс будет проходить до 5 апреля, а финал - до конца апреля.
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

"В этом году Международная олимпиада по русскому языку отличается от всех предыдущих, - подчеркнула ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - На условия проведения повлияли события 2020 года: теперь она полностью перешла в онлайн, чего никогда раньше не было".

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По словам ректора, в этом году будет расширен и состав участников. "Помимо иностранных школьников, изучающих русский язык в качестве отдельного предмета и школьников, чье обучение полностью проходит на русском языке, принять участие в олимпиаде сегодня могут дети-билингвы, иностранные студенты, обучающиеся как в России, так и за рубежом, слушатели подготовительных факультетов российских вузов, а также молодые ученые-русисты и те, кто связал свою профессиональную жизнь с русским языком", - объяснила она.

Соревноваться будут на портале "Образование на русском". Участники могут выбрать для себя одно из тематических направлений: "Русский - язык образования", "Русский - язык профессии и карьеры" и "Русский - язык науки".

50 победителей получат очень значимые для изучающих русский язык призы: стипендии имени Виталия Григорьевича Костомарова, сертификаты на участие в Летней школе русского языка, на бесплатное тестирование по РКИ, подписки на журнал "Русский язык за рубежом".

Справка "РГ"

Олимпиада проводится Институтом Пушкина с 1972 года и является первой международной олимпиадой по русскому языку как иностранному в нашей стране. За все время проведения олимпиад более 3 000 детей из разных стран мира побывали в Москве и на всю жизнь сохранили теплые воспоминания о России и русском языке.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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