Оргкомитет Олимпиады в Токио исключил еще один перенос Игр

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто исключил еще одно изменение даты проведения Игр-2020. Олимпиада, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, не будет перенесена на другой срок.

Об этом рассказал глава оргкомитета Игр-2020 Тосиро Муто. "Есть люди, которые говорят, что Игры нужно вновь отложить, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле - это последний возможный вариант", - цитирует Муто агентство Kyodo.

Ранее об этом заявлял и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Власти Японии на днях заявили о том, что из-за пандемии коронавируса может быть запрещен въезд в страну иностранным болельщикам.

В настоящее время в Японии большинство жителей страны высказываются против проведения Олимпиады летом нынешнего года. Игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.