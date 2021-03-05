Эксперты рассказали, как выбрать тюльпаны к 8 марта

К Международному женскому дню в городских теплицах вырастили миллионы тюльпанов. Как правильно выбрать цветы и что сделать, чтобы они дольше простояли в вазе, рассказала эксперт по вопросам озеленения, заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение" Светлана Фитисова.

По словам специалиста, свежесть цветов можно определить, слегка сжав цветы в ладони. Если они свежие, то будет слышен характерный хруст. Белый налет на листьях - еще один показатель того, что цветы только что выросли. А вот вялые кончики лепестков - плохой признак. Лучше брать тюльпаны с закрытым бутоном, допускается даже неполная степень окрашивания. В воде такие цветы быстро раскроются, но простоят дольше.

"Не берите тюльпаны, если их бутоны перетянуты резинкой, они, скорее всего, транспортированы из Голландии, и резинка помогает сохранять товарный вид. Определить свежесть таких тюльпанов будет сложнее, - говорит Фитисова. - Сберечь к нужному дню цветы можно в холодильнике. Подходящая температура - от +1 до +3 градусов. Букет нужно полностью упаковать в плотную бумагу, чтобы внутрь не проникал свет, а цветы держать вертикально, чтобы бутоны не изогнулись".

В среднем букет из этих цветов может стоять в вазе больше трех-четырех дней, если удалить листья в нижней части стебля. Воду надо менять ежедневно. В течение дня можно подкладывать на дно вазы кубики льда, чтобы понижать температуру. А стебли временами отрезать.