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05.03.2021 13:58
Рубрика: Власть

Песков объяснил план по сокращению заимствований

Текст: Кира Латухина

План правительства сократить объем заимствований в этом году связан с конъюнктурой и бюджетными поступлениями, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомним, что агентство Блумберг сообщило, что правительство может сократить заимствования на 500 млрд рублей - до 3,2 трлн. Это связано с конъюнктурой и бюджетными поступлениями, это вполне объяснимо, заявил Песков, когда его спросили, не стало ли причиной желание снизить риски по долгу и возможным новым санкциям против России.

"Естественно, ситуация анализируется, прогнозируется и составляются различные сценарии на случай непредвиденных действий наших оппонентов", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, одобрен ли уже план по сокращению заимствований, Песков предложил обратиться в правительство. "Было бы неправильно мне об этом говорить", - добавил он.

Власть Работа власти Госуправление

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