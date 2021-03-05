Песков объяснил план по сокращению заимствований

План правительства сократить объем заимствований в этом году связан с конъюнктурой и бюджетными поступлениями, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что агентство Блумберг сообщило, что правительство может сократить заимствования на 500 млрд рублей - до 3,2 трлн. Это связано с конъюнктурой и бюджетными поступлениями, это вполне объяснимо, заявил Песков, когда его спросили, не стало ли причиной желание снизить риски по долгу и возможным новым санкциям против России.

"Естественно, ситуация анализируется, прогнозируется и составляются различные сценарии на случай непредвиденных действий наших оппонентов", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, одобрен ли уже план по сокращению заимствований, Песков предложил обратиться в правительство. "Было бы неправильно мне об этом говорить", - добавил он.