Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса

Безумные идеи ввести санкции против российских бизнесменов не будут претворены в жизнь, надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова спросили, значит ли, что раз Кремль намерен соблюдать принцип взаимности при ответе на рестрикции, то будут санкции против американского бизнеса - если Вашингтон примет санкции против ряда российских бизнесменов. "Во-первых, еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что подобные безумные позывы все-таки останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - сказал пресс-секретарь президента.

"Здесь вряд ли допустимы гипотетические рассуждения. Давайте дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - заключил Песков.