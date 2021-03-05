Песков рассказал про возвращение Путина к прямым контактам

Президент стал снова все чаще напрямую встречаться с людьми, и такая практика будет только расти. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы заметили, за последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий с непосредственными прямыми контактами", - констатировал пресс-секретарь президента.

"И будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер", - заключил Песков.