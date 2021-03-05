Песков сообщил график Путина на неделю

На следующей неделе у президента будет много мероприятий. Начнется она с Женского дня - 8 марта Владимир Путин, конечно же, поздравит представительниц прекрасного пола. Подробности рассказал журналистам по их просьбе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент традиционно поздравляет женщин, обращается. Так или иначе сделает это и на этот раз", - сказал Песков.

"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно", - продолжил рассказ про планы главы государства на следующую неделю его пресс-секретарь.

Также Песков напомнил, что лидеры России и Турции проведут телемост по случаю начала стройки третьего блока АЭС "Аккую".

"Будет на следующей неделе и встреча с правительством, с профильным вопросом и открытой оперативной частью, и разные встречи, о которых мы будем вас информировать", - заключил пресс-секретарь президента.