Песков заявил о проработке сценариев защиты от угрозы новых санкций Запада

Москва прорабатывает различные сценарии в связи с возможными новыми санкциями Запада. Обвинения России в том, что якобы на ее территории есть химическое оружие - голословны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова попросили прокомментировать сообщение агентства Bloomberg, что США рассматривают возможность более радикальных санкций, если Вашингтон снова усмотрит нарушения по химоружию, и спросили, готовится ли к этому Москва, есть ли план. "Безусловно, мы тщательно фиксируем подобные сообщения, они пока не что иное, как сообщения СМИ", - ответил пресс-секретарь президента.

"Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций, - продолжил Песков. - При этом Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории имеется химоружие". "Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть - ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химоружия, и все программы, которые могли хоть как-то ассоциироваться с производством химоружия были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия", - напомнил он.

"Конечно же, Россия понимает, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и бизнеса", - подчеркнул Песков.