Разработана пластиковая карта, на которую не цепляются вирусы

Японская компания разработала противовирусную пластиковую карту. Она призвана обеспечить гигиену безналичных операций, а также повысить безопасность персонала.

Пандемия COVID-19 стимулировала спрос на противовирусные препараты, которые можно использовать в условиях, когда карты переходят из рук в руки, таких как платежи в кассах и различные операции по расчетам в учреждениях и организациях. Ученые всего мира ищут новые технологии для противовирусной эффективности.

Одну из таких инноваций придумали японские специалисты.

"Противовирусное средство уменьшает присутствие вирусных частиц на поверхности карты более чем на 99 процентов в течение 24 часов", - заявляют разработчики. Противовирусный агент включен в сам материал карты, так что эффект сохраняется даже при повреждении ее поверхности.

Карта получила сертификат общества международного устойчивого роста для противомикробных изделий (SIAA). На нее уже заявлен патент. После внедрения в массовое производство начнется поставка антивирусных карт для систем электронных денег при использовании финансовыми учреждениями, а также в медицинских учреждениях, пищевой промышленности и во многих других сферах человеческой деятельности.