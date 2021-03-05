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05.03.2021 18:36
Рубрика: В мире

Почему Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: главное")
Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8 процентов и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6 процентов".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9 процентов, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6 процентов стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".

Фото: Медиакорпорация Китая
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Действительно, на фоне постэпидемического восстановления государство сократило меры поддержки экономики. Дефицит бюджета снижен с 3,6 процента от ВВП в прошлом году до 3,2 процента от ВВП в 2021-м. В этом году центральное правительство не будет выпускать спецоблигации госзайма для поддержки экономики. Напомним, что в минувшем году центральные власти эмитировали "COVID-бонды" на триллион юаней. Несколько сократится и выпуск спецоблигаций госзайма правительствами на местах: с 3,75 триллиона юаней в 2020-м до 3,65 - в 2021-м.

Вместе с тем, сокращение пакета антикризисных мер далеко не обозначает их полного сворачивания. Будет продолжена политика налоговых послаблений для бизнеса, в особенности - для малого, который наиболее пострадал от эпидемии. Так, будет продолжена политика освобождения от НДС для малых предприятий. Расширится ее охват: от налога будут освобождаться предприятия с ежемесячными продажами 150 тысяч юаней и ниже, тогда как ранее эта планка находилась на уровне 100 тысяч юаней. Кроме того, на 50 процентов сократят подоходный налог для малых и микропредприятий с ежегодным доходом менее миллиона юаней.

Государственная политика ориентирована, прежде всего, на поддержание деловой активности и занятости. На поддержку занятости в нынешнем году будет выделено 55,9 миллиарда юаней. Для профилактики массовых увольнений будет продолжена политика временного снижения объема социальных отчислений, на которых китайский бизнес в 2020 году сэкономил 1,54 триллиона юаней (238 миллиардов долларов). По планам правительства, по стране будет создано 11 миллионов новых рабочих мест. В течение предстоящей пятилетки (2021-2025 годы) безработицу в КНР планируется сдерживать на уровне не выше 5,5 процента.

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