Почему Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год

Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8 процентов и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6 процентов".

Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9 процентов, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6 процентов стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".

Действительно, на фоне постэпидемического восстановления государство сократило меры поддержки экономики. Дефицит бюджета снижен с 3,6 процента от ВВП в прошлом году до 3,2 процента от ВВП в 2021-м. В этом году центральное правительство не будет выпускать спецоблигации госзайма для поддержки экономики. Напомним, что в минувшем году центральные власти эмитировали "COVID-бонды" на триллион юаней. Несколько сократится и выпуск спецоблигаций госзайма правительствами на местах: с 3,75 триллиона юаней в 2020-м до 3,65 - в 2021-м.

Вместе с тем, сокращение пакета антикризисных мер далеко не обозначает их полного сворачивания. Будет продолжена политика налоговых послаблений для бизнеса, в особенности - для малого, который наиболее пострадал от эпидемии. Так, будет продолжена политика освобождения от НДС для малых предприятий. Расширится ее охват: от налога будут освобождаться предприятия с ежемесячными продажами 150 тысяч юаней и ниже, тогда как ранее эта планка находилась на уровне 100 тысяч юаней. Кроме того, на 50 процентов сократят подоходный налог для малых и микропредприятий с ежегодным доходом менее миллиона юаней.

Государственная политика ориентирована, прежде всего, на поддержание деловой активности и занятости. На поддержку занятости в нынешнем году будет выделено 55,9 миллиарда юаней. Для профилактики массовых увольнений будет продолжена политика временного снижения объема социальных отчислений, на которых китайский бизнес в 2020 году сэкономил 1,54 триллиона юаней (238 миллиардов долларов). По планам правительства, по стране будет создано 11 миллионов новых рабочих мест. В течение предстоящей пятилетки (2021-2025 годы) безработицу в КНР планируется сдерживать на уровне не выше 5,5 процента.