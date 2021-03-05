Получить госаккредитацию вузу помогут студенты

Рособрнадзор разрабатывает правила предоставления вузам бессрочной госаккредитации. Главный акцент будет сделан на уровень знаний студентов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Никаких тонн бумаг, никакой бюрократии. Каждый декан и каждый завкафедрой будут понимать: все зависит не от бумажек, а от знаний", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Но как будут оценивать эти знания? У студентов появятся свои Всероссийские проверочные работы, как у школьников?

"Вузы создадут банк заданий, сами будут его модерировать, сами выбирать вопросы. Но банк заданий должен располагаться на площадке одного из наших подведомственных учреждений, - пояснил Музаев. - В рамках поручений президента мы разработали банк заданий, связанных с общими культурными ценностями. Любой вуз может использовать это как образец".

Писать проверочные работы студенты будут не всем потоком, а выборочно. И проверять будут "необходимый минимум", базу.

"Важно: мы оцениваем не выпускников, а базовые знания студентов, - отметил Музаев. - У каждого вуза есть своя специфика. И юристы в МГИМО отличаются "на выходе" от юристов, скажем, СПбГУ. Но база у всех одна. Это не ЕГЭ для вузов. Документ уже рассматривается в Госдуме. Ожидается, что он будет принят в этом году".