Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что приемная кампания в вузах России начнется после ЕГЭ в конце июня.

Единый госэкзамен в 2021 году получится провести спокойно и безопасно для школьников, сообщил он в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

- Что касается приемной кампании, то здесь традиционно она начнется после ЕГЭ, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Это уже будет конец июня, когда будут результаты ЕГЭ. И здесь каких-то изменений не планируется. В этом году мы видим, что есть возможность спокойно, безопасно провести ЕГЭ в июне для тех, кто поступает в вузы. Тем самым мы сокращаем количество сдающих ЕГЭ.