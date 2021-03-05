Проект Рособрнадзора: Цифровое портфолио может заменить ЕГЭ

Через десять лет вместо привычного ЕГЭ мы можем увидеть совсем другую процедуру. Достижения школьников будут фиксироваться в его "цифровой биографии" начиная уже с четвертого класса, а поступать в вузы можно будет по системе личных портфолио. Фантастика? Вовсе нет. Именно такой прогноз сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"ЕГЭ в это десятилетие будет приобретать новую форму. К 2030 году мы увидим совершенно другую процедуру, это связано с цифровизацией, - рассказал Музаев. - За что нас раньше критиковали? Что многие способности детей через ЕГЭ просто невозможно оценить. Сейчас мы на пороге того, чтобы в течение пяти-десяти лет уже начать объективно оценивать не только знания того или иного школьного предмета, но и другие достижения: креативность, творческие, спортивные способности ребенка и так далее".

Как это может выглядеть на практике? Концептуальные проекты альтернативных ЕГЭ обсуждаются. Скажем, в рамках Цифровой образовательной среды могут фиксироваться достижения каждого ученика начиная с 4 класса: успеваемость, волонтерская работа, участие в олимпиадах и многое другое.

"Это такая "копилка" для каждого ребенка. Но туда не будут заноситься поведение или двойки. Наоборот, только положительные вещи и внеучебная деятельность, которая в будущем может оцениваться в баллах и поможет в поступлении", - отметил Музаев.

При этом он подчеркнул, что полностью отказаться от ЕГЭ нельзя, так как возможности внеучебной активности, участия в разных секциях, кружках и проектах у детей из сел и мегаполисов отличаются. Поэтому механизм ЕГЭ, как социальный лифт, все-таки останется.

"Полный отказ от ЕГЭ невозможен, потому что "копилка" выпускника из Москвы или Санкт-Петербурга будет больше, чем у сельских школьников, - заявил Музаев. - В селе сложнее заработать дополнительные внешкольные "ачивки". И мне кажется, что большая часть населения будет против отмены ЕГЭ".

Что важно? Это только один из альтернативных вариантов поступления, который сейчас прорабатывается. И даже если именно он будет одобрен, перспектива внедрения - точно не ближайшие годы.

"Еще раз подчеркну: это не "копилка" штрафных баллов, а "копилка" достижений, которые ребенок может набирать с четвертого класса", - подчеркнул Музаев.

По его словам, сейчас дети очень поздно начинают участвовать в олимпиадах просто потому, что 7-8-классникам это ничего не дает. Результаты нужны старшеклассникам для поступления в вуз. А при новом подходе, когда достижения ребенка попадают в его "копилку" с четвертого класса, серьезные олимпиады можно будет начинать раньше. И их результаты будут не просто грамотами на стене, а могут учитываться вплоть до этапа поступления в вуз.

Как оценить объективность всех этих "личных достижений"? В 85 регионах есть разные конкурсы, волонтерские и общественные проекты, творческие и спортивные центры, а у каждого ведущего вуза - еще и свои олимпиады. И как сравнивать участие школьников во всем этом? При условии что при поступлении на бюджетное место даже один балл может стать решающим.

"Пока я не видел массовых вузовских практик использования портфолио: у нас просто не было объективных данных о таланте того или иного ребенка. Как эту грамоту за то или иное состязание оценить в баллах, - сказал Музаев. - Мы рассматриваем такой механизм верификации. На первом этапе, например, договориться с ведомствами: вы определяете перечень культурных, спортивных, волонтерских, образовательных центров, которые входят в общефедеральный перечень и которые заслуживают доверия. Мы не хотим его раздувать на первом этапе. И только через эти организации "ачивки" будут учитываться в портфолио".

"Кроме того, к 2030 году могут быть созданы внешкольные центры оценки качества образования, куда ребята в течение года смогут приходить и объективно писать контрольную - годовую или любую другую. Их результаты тоже могут отражаться в "цифровой биографии". И при этом мы будем уверены, что эти оценки релевантны для всех регионов", - добавил он.

По словам Музаева, до 2013 года были случаи на местах, когда двоечник, который всю школу плохо учился, в 11-м классе мог получить 100 баллов на ЕГЭ и золотую медаль. "Это раздражало всех", - заметил он. При новой системе, когда успеваемость, данные независимой оценки и достижения ребенка можно будет учитывать в цифровом портфолио, подделывать данные в течение шести лет на местах никто не сможет.