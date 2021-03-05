Путин обсудил на совещании Совбеза РФ обеспечение интересов России в мире

Президент посвятил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ международным вопросам. Мероприятие он провел в формате видеоконференции из Кремля.

"Мы с вами сегодня обсудим ряд вопросов международной повестки дня, обеспечение интересов России на направлении международного экономического сотрудничества, в политической сфере. У нас есть подготовленные сообщения на этот счет", - заявил Владимир Путин и предложил приступить к работе. Дальше совещание продолжилось в закрытом от СМИ режиме.

В мероприятии также приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.