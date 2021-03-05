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05.03.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

Дело об отравлении 91 ребенка в московском детсаду направлено в суд

Текст: Иван Егоров
В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсанта Станислава Подоля. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Мужчина обвиняется по достаточно редкой 238-й статье УК - производстве продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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В надзорном ведомстве сообщили, что по версии следствия, генеральный директор и учредитель молочного комбината ООО АМК "Рязанский" Подоль достоверно знал об антисанитарных условиях в помещениях комбината, расположенного в Рязани. Соответственно, как считает следствие, он знал, что и производимая там продукция не отвечает требованиям безопасности. Однако с 19 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 года он организовал в этих помещениях изготовление сливочного масла, которое было отправлено в детские сады Восточного административного округа Москвы. После употребления этого масла в декабре 2018 года 91 ребенок и воспитатель детсада заболели кишечной инфекцией. Их здоровью был причинен вред различной степени тяжести. А один из учеников ГБОУ "Школа 1637" перенес острую кишечную бактериальную инфекцию, был причинен тяжкий вред здоровью.

Как отметили в Генпрокуратуре, родители малолетних потерпевших заявили к коммерсанту гражданские иски на сумму свыше 5 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Перовский суд Москвы для рассмотрения по существу.

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