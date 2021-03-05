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05.03.2021 12:52

Дополнительная выручка НВ АЭС составила более 737 млн рублей

За февраль 2021 года Нововоронежская АЭС выработала свыше 2,547 млрд кВтч электроэнергии, обеспечив 737 млн 172 тыс. рублей дополнительной выручки. При этом потребителям энергосистемы Центра России было передано более 2,382 млрд кВтч электроэнергии.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перевыполнено на 3%. Объем электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за первые два месяца 2021 года, составил свыше 5 млрд кВтч.

Интересный факт: с учетом среднесуточной выработки, электроэнергии, произведенной Нововоронежской АЭС за 10 суток, хватит, чтобы сутки снабжать электричеством целую Южно-Африканскую республику. По данным экспертов, ЮАР сегодня является лидером потребления электроэнергии среди стран Африки, ее годовой объем энергопотребления в среднем равен 209 млрд кВтч.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Выработка Нововоронежской АЭС за февраль 2021 года составила 14,5% от выработки всех АЭС России", - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки № № 4, 5, 6 и 7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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