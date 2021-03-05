Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости выявили все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о храмах, монастырях и часовнях. Все эти архитектурные объекты были безвозвратно утрачены в 1920-1930-х годах.

Материалы 118 храмов, монастырей и часовен - планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов - уже доступны в онлайн-формате на сайте Архивного ведомства cgamos.ru в разделе "Уникальные документы". Благодаря этим документам горожане могут представить облик Москвы начала ХХ века.

"Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи", - отметила она.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, имеющие несомненную историческую ценность и существующие в единственном экземпляре.

Госинспекция по недвижимости выступает в роли эксперта по оценке документов на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения в государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы. Совместная работа ведомств позволяет обеспечить сохранность ценнейшей исторической документации для будущих поколений.

Среди наиболее значимых документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси. Кроме того, в число документов входят чертежи больницы братьев Бахрушиных с больничной церковью во имя иконы Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость", построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом.

Отдельно стоит упомянуть документы о деревянной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, выстроенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.

В начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, 10 церквей других конфессий: католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских. В больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920-1930-е годы были снесены четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.