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05.03.2021 19:20
Рубрика: Власть

Грузовикам массой более 3,5 тонны запретят въезд на МКАД

Текст: Сергей Жуков

С 5 апреля транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут с МКАД на другие магистрали. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

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Уточняется, что большегрузные фуры транзитом смогут ездить только по ЦКАД и "бетонкам": А107 и А108. "Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится", - подчеркнули в дептрансе. Новые правила не коснутся также пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1). Им пропуска не нужны.

Перевод транзитных фур с МКАД на другие трассы, отмечают в департаменте, помог сделать движение быстрее и безопаснее. "Показательно, что самые тяжелые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей", - говорят в транспортном ведомстве.

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