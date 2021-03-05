Грузовикам массой более 3,5 тонны запретят въезд на МКАД

С 5 апреля транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут с МКАД на другие магистрали. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что большегрузные фуры транзитом смогут ездить только по ЦКАД и "бетонкам": А107 и А108. "Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится", - подчеркнули в дептрансе. Новые правила не коснутся также пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1). Им пропуска не нужны.

Перевод транзитных фур с МКАД на другие трассы, отмечают в департаменте, помог сделать движение быстрее и безопаснее. "Показательно, что самые тяжелые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей", - говорят в транспортном ведомстве.