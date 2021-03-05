Музей космонавтики в Москве временно закроют для подготовки к выставке

Из-за подготовки к открытию выставки "Первый" Музей космонавтики в Москве будет закрыт с 15 по 18 марта. А затем, до 8 апреля, будет закрыта часть экспозиции. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе музея.

Как отметили в пресс-службе, музей станет центральной площадкой для празднования 60-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Выставка "Первый" продлится с 12 апреля по 15 сентября 2021 года. На ней будут представлены документы и личные вещи космонавта, которые долгое время бережно хранили члены семьи и музеи со всей страны. Будут показаны редкие предметы, связанные с первым космонавтом и периодом его учебы в Люберецком ремесленном училище и Смоленском индустриальном техникуме.