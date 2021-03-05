Начался капремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капремонт Севастопольского путепровода на юго-западе столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, - отметил Петр Бирюков. - Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения". Согласно проекту, отремонтируют железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменят конструкции тротуаров, создадут водоотводы и поставят новые опоры освещения. На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта будет сохраняться по двум полосам в каждом направлении. "На первом этапе будут перекрыты по одной крайней левой полосе в каждую сторону, далее по очереди будет перекрываться по одной полосе, - подчеркнул Петр Бирюков. - Со второго этапа ремонта начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров".

По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.

Ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.