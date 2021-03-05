Названа цена самой дорогой в Москве "женской" квартиры

Самая дорогая квартира из тех, что продаются на "женских" улицах Москвы, стоит один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

В такую сумму оценена шестикомнатная квартира в Лаврушинском переулке. Ее площадь - 375 квадратных метров. Из окон видно Кремль и храм Христа Спасителя. На втором месте праздничного рейтинга разместилась 360-метровая квартира на улице Фотиевой. Ее продают за 252 миллиона рублей. Замыкает тройку жилье за 105 миллионов рублей. Квартира площадью 260 "квадратов" расположена в доме на улице Гризодубовой.

По данным риелторов, в Москве 45 улиц, проспектов, аллей и площадей, которые названы в честь женщин. Сейчас по этим адресам продается 511 квартир.