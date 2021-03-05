В Москве за два дня украдены три дорогие шубы

Сразу три дорогие шубы за пару дней были украдены в столице неизвестными. Не исключено, что это дело рук одного преступника. По крайней мере, по горячим следам пока никто не задержан.

В столичной полиции сообщили, что две шубы преступники унесли из бара. Одна женщина 1983 года рождения осталась без шубы марки "Yves Salomon", когда отдыхала в баре BQ Cafe в центре Москвы на Пятницкой улице. Как сообщили корреспонденты агентства РИА "Новости", жертвой преступника стала замдиректора департамента развития информационных технологий Минздрава России. Злоумышленник якобы каким-то образом проник в гардероб, снял шубу с вешалки и ушел. Ущерб хозяйка шубы оценила в 200 тысяч рублей.

Еще одну шубу за 300 тысяч рублей похитили у девушки, имя которой не называется, в баре-караоке на Таганке.

Третий предмет женского гардероба стоимостью более 150 тысяч рублей пропал из выставочного павильона модной одежды на Красной Пресне. Там на набережной проходит выставка меховых изделий.