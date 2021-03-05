Раскрыта тайна клада, изъятого у рязанских "черных копателей"

Ученые института археологии РАН установили происхождение клада куфийского серебра, найденного в 2016 году "черными копателями". По имени ближайших населенных пунктов клад назван Хрущево-Тырновским, он будет передан в Рязанский краеведческий музей.

В 2016 году двое молодых людей при помощи металлодетекторов нашли в бассейне Оки под Рязанью большой клад серебряных монет. Вскоре об этом стало известно правоохранителям, находку изъяли. В 2018-2019 годах археологи обследовали место, где предположительно был зарыт клад. В одном из шурфов была найдена монета, схожая с изъятыми у "копателей". Круг поиска сузился, вскоре археологи нашли еще четыре монеты и следы лопат.

Локализация находки и экспертное мнение специалистов стали решающими при привлечении кладоискателей к ответственности. Суд признал их виновными в незаконных раскопках, повреждении культурного слоя и приговорил к штрафу, рассказали в институте.

Другим итогом экспедиции стало открытие не известного ранее археологического объекта - многослойного поселения, включающего эпоху бронзы, VIII-IX, XIII-XIV и XVIII-XIX века. Ранее раскопки в этих местах не проводились.

Изучение найденных монет показало, что большая их часть - дирхамы Аббасидов, правивших Арабским халифатом в 749-1258 годах. Самые "старшие" монеты были отчеканены в 751-752 годах, самые "молодые" - в 873-874. Это дало возможность предположить, что клад спрятали во второй половине 870-х годов.

- Место, где обнаружили клад, довольно глухое - здесь не было селений. Возможно, здесь проходила дорога или находилась стоянка купцов. Нынешняя находка - еще один кирпичик в исследование Великого Волжского пути, связывавшего Восток с Европой на рубеже первого и второго тысячелетий и проходившего через Оку, - отметил научный сотрудник института археологии Игорь Стрикалов.