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Текст:   Александр Мелешенко 
16:25 05.03.2021

Риэлторы подсчитали, какая площадь кухни распространена в новостройках

Риелторы подсчитали, кухни каких размеров наиболее распространены в новостройках Москвы и Подмосковья. Оказалось, что в столице куда чаще строят просторные комнаты для готовки, чем в области, но при этом застройщики уже довольно редко отдают предпочтение кухням площадью меньше 10 "квадратов".

Подсчеты провели в компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости" - там проанализировали, какие кухни представлены на рынке именно сейчас. В Москве наиболее распространены кухни площадью от 15 до 20 кв.м. - они встречаются более чем в 30% новостроек, причем как в "однушках", так и в многокомнатных апартаментах.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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В каждой четвертой квартире кухня имеет площадь от 20 до 25 кв.м. По 20% приходится на кухни размером от 10 до 15 кв.м и менее 10 кв.м. Комнаты для приготовления еды размером более 25 "квадратов" встречаются крайне редко, на них суммарно приходится менее 3% вариантов.

В Подмосковье другая ситуация. Примерно в 40% предложений представлены кухни площадью от 10 до 15 кв.м. Почти в половине случаев они расположены в двухкомнатных квартирах. Кухонь размером более 25 "квадратов" мало.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что кухни большого размера обычно представлены в жилье более высокого класса, а большинство таковых сосредоточено именно в Москве.